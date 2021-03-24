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HABER /  DÜNYA

Hong Kong'da BioNTech'in 585 bin doz Covid-19 aşısı durduruldu

HONG KONG, Pfizer- BioNTech Covid-19 aşısının, aşı kapaklarının kusurlu olması gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

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Dünya genelinde birçok ülkede koronavirüse karşı aşı uygulamaları devam ederken, Hong Kong'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Hong Kong yönetimi tarafından yapılan açıklamada Pfizer-BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşılarının kullanımının, teslim edilen bir partideki aşı şişesi kapaklarının kusurlu olduğu gerekçesiyle askıya alındığı duyuruldu.

Konunun dağıtıcı firma Fosun Pharma, Pfizer ve BioNTech şirketleri tarafından araştırıldığı ifade edildi.

Fosun Pharma ve BioNTech ise aşının güvenli olmadığına dair bir neden bulunmadığını belirterek aşılamanın "tedbir" amacıyla durdurulduğunu aktardı.

585 bin doz aşı
Hong Kong Sağlık Direktörü Constance Chan, kusurlu kapakların 210102 numaralı partilerde bulunduğunu, toplam 585 bin dozdan oluştuğunu açıkladı.

Hong Kong'da son 24 saatte 10 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 bin 420'ye yükseldi. Virüs nedeniyle 204 kişi ise hayatını kaybetti.

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