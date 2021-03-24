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Erdoğan'ın dolar ve altın çağrısı sonrası fiyatlar! Gram altın 443 lira seviyesinde

Özellikle 500 lira ve üzerinden altın alanlar elindekileri bekletmeye devam ediyor. AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan döviz ve altın tutan vatandaşlara çağrı yaptı. İşte Erdoğan'ın çağrısı sonrası altın fiyatlarında son durum...

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Dolar kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiledi. Geçtiğimiz hafta 403 liraya kadar düşen altın fiyatları hafta başında yatırımcısını şoke etti ve 470 lirayı gördü.

Analistler ne diyor?

Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının seyrinin ise 1.720-1.750 bandının kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.

Erdoğan'dan altın çağrısı

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan elinde döviz ve altın tutan vatandaşlara çağrıda bulundu ve "Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum." dedi.

Erdoğan'ın çağrısı sonrası altın fiyatlarında durum ne? İşte son rakamlar...

24 Kasım güncel altın fiyatları

Altın Ons:1.733,57

Gram:442,86

Çeyrek:730,00

Yarım:1.458,00

Cumhuriyet:2.909,00

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