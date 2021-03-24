AK Parti 7. Olağan Kongresi başladı! Salonda heyecan ve birbirinden renkli sahneler var
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Partililer Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı. Salona giremeyen partililerin de kongreyi takip edebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirlerin alındığı kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 manifestosunu açıklayacak.
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu'nun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınmaya başlandı.
Salona giremeyen partililerin de kongreyi takip edebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.
Güvenlik önlemleri
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.