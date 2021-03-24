AK Parti 7. Olağan Kongresi başladı! Salonda heyecan ve birbirinden renkli sahneler var

Güvenlik önlemleri

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.