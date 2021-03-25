Babaları hastalanınca hayatları değişti! Sakarya'da görenler şaşkına döndü
SAKARYA'da yaşayan 3 kız kardeşin hayatı, babalarının rahatsızlanmasıyla birlikte baştan aşağı değişti.
Adapazarı Güneşler Mahallesi’nde yaşayan Nevzat Çetin (66), geçirdiği akciğer rahatsızlığı nedeniyle 27 yıldır işlettiği otomobil tamir servisine gelememeye başladı. Çetin'in 5 kızından 3’ü, babalarının Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde bulunan dükkanını işletmeye başladı.
Evli ve ikişer çocukları bulunan 3 kız kardeş, 10 kişinin çalıştığı ve 27 yıldır aynı yerde hizmet veren dükkanda tamir için gelen otomobillerle ilgileniyor, yedek parça siparişi veriyor ve kazalı araçların ekspertiz işlemlerini yapıyor.
1 yıldır işlerin başında olan 3 kız kardeş sayesinde iş yerinde çalışan 10 kişi de işsiz kalmadı.
Babalarının dükkanına küçüklüklerinden beri geldiklerini belirten Merve Çetin Sarıgedik (34), “Biz küçüklüğümüzden bu yana dükkana hep geliyorduk, çok da yabancı değildik. Babamız koronavirüsten dolayı dışarı çıkamadığı için 2 ablam ve ben artık buradayız." diye konuştu.