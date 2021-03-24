FETÖ'nün iki ilçe imamına 8 yıl hapis

ANTALYA'da FETÖ/PDY üyesi, aynı zamanda Isparta’nın Keçiborlu ve Atabey ilçelerinin imamı olduğu iddia edilen yurt müdürü M.Y., 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.Y. ile avukatı katıldı. 10 Ekim 2020'den bu yana tutuklu olan sanık M.Y., son sözünde suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, aynı zamanda yurt müdürü olan sanık M.Y.'nin, FETÖ/PDY’nin Isparta’nın Keçiborlu ve Atabey ilçelerinin imamı olduğu gerekçesiyle 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.