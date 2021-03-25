BIST 1.409
DOLAR 7,97
EURO 9,44
ALTIN 442,65

Ev fiyatına satıyor eleman bulamıyor! Balıkesir'de eğitimi bırakıp bu işe başladı sipariş yağıyor

Ev fiyatına satıyor eleman bulamıyor! Balıkesir'de eğitimi bırakıp bu işe başladı sipariş yağıyor

BALIKESİR'de yaşayan 64 yaşındaki Özcan Acar, eğitim hayatını bırakıp başladığı işte paraya para demiyor. Acar'ın kazancı herkesi şaşırttı.

Ev fiyatına satıyor eleman bulamıyor! Balıkesir'de eğitimi bırakıp bu işe başladı sipariş yağıyor

Burhaniye’de tekne imalatı yapan 64 yaşındaki Özcan Acar, deniz aşkı yüzünden tahsilini yarıda bıraktı. Acar, yaklaşık 47 yıldır tekne imalatı yapıyor.

114
Ev fiyatına satıyor eleman bulamıyor! Balıkesir'de eğitimi bırakıp bu işe başladı sipariş yağıyor

Son zamanlarda kameralı fiber tekneler yapan Özcan, pandemi sürecinde teknelere olan rağbetin arttığını söyledi. 

214
Ev fiyatına satıyor eleman bulamıyor! Balıkesir'de eğitimi bırakıp bu işe başladı sipariş yağıyor

Talebi karşılamakta zorlandıklarını anlatan Özcan, tekneleri büyüklüğüne göre otomobil ve ev fiyatına sattığını kaydetti.

314
Ev fiyatına satıyor eleman bulamıyor! Balıkesir'de eğitimi bırakıp bu işe başladı sipariş yağıyor

Tekneleri Avrupa’ya göre ucuza mal ettiklerini ifade eden Acar, “Pandemi başladıktan sonra insanlar denizde tatil yapmak ve stres atmak için teknelere merak sardı." dedi. 

414