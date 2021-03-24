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HABER /  EKONOMİ

Yatırım bankası Societe Generale dolar/TL tahmini değiştirdi

Dolar kuru 8 TL sınırına dayandı. Piyasalar tedirgin. Daha önce Türk Lirası lehine birçok pozisyon alan ve dolar/TL'de boğa tahmini yapan Societe Generale, 2021 yıl sonu dolar kuru tahminini 6,20'den 9,30'a güncelledi.

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Uluslararası yatırım çevreleri dolar/TL tahminlerini revize ediyor. Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys'in "Dolar/TL bütün zamanların rekor seviyesine çıkabilir ve çift hanelere ulaşabilir" uyarısından sonra bir değerlendirme de uluslararası yatırım bankası Societe Generale'den geldi. 

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın döneminde Türk Lirası lehine birçok pozisyon alan Societe Generale’in Gelişen Piyasalar Strateji Müdürü Phoenix Kalen, 6,20 olan 2021 yıl sonu Dolar/TL tahminlerini 9,30 olarak değiştirdiklerini belirtti.

Araştırma notunda dolarizasyonun artacağını belirten Kalen, kur krizinin olası olduğuna işaret etti.

"Türk varlıklarından çıkın" tavsiyesi

“İzlenen politikalarda derin bir değişim beklentisiyle, Türk varlıklarındaki herhangi bir uzun pozisyondan çıkmayı tavsiye ediyoruz” diyen Kalen, Euro/TL ’deki Türk Lirası lehine pozisyonlarının zarar-kes seviyesine ulaşmasıyla kapandığını da ekledi.

Kalen, Bloomberg HT'ye verdiği röportajda şunları söyledi: 

"Dolarizasyonun devam edeceğini düşünüyorum. Son birkaç haftalık veriye baktığımız zaman dolarizasyonun azaldığını görmüştük fakat şimdi dolar hesaplarının artma eğilimine geri döneceğini söyleyebilirim.
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