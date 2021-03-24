Koronavirüsü atlatan Ali Sunal eşiyle görüntülendi 'Kötü günler geride kaldı'

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Sunal, sürecin kendisini ne kadar zorladığını, "Biraz ağır geçti ama çok şükür iyiyim. Çok şükür, eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindirici" sözleriyle dile getirdi.