Koronavirüsü atlatan Ali Sunal eşiyle görüntülendi 'Kötü günler geride kaldı'
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal, koronavirüsü atlattıktan sonra eşi Nazlı Kurbanzade ile görüntülendi.
Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, önceki gün Maslak'ta objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan ve ikinci kez baba olmak için gün sayan Sunal, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
İkinci kez baba olmak için gün sayan Ali Sunal, "Dikkat etmek gerekiyor. Sinsi bir salgın, kime bulaşacağı belli olmuyor. Kötü gün geride kaldı. Artık iyi günler için hastanedeyiz. Doğum için kontrole geldik" ifadelerini kullandı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Sunal, sürecin kendisini ne kadar zorladığını, "Biraz ağır geçti ama çok şükür iyiyim. Çok şükür, eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindirici" sözleriyle dile getirdi.
Ali Sunal, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı ancak kısa sürede hastalığı atlatmıştı. Çıkan haberlerin ardından Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba. Tedavim bitti, eve çıktım. İlgilenen herkese teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim" demişti.