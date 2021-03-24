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Türkiye'nin ilk milli denizaltısı TCG Pirireis Mavi Vatan'la buluştu

Yerli ve milli savunma sanayi noktasında atılımlar tüm hızıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında, Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen ilk denizaltı olan TCG PİRİREİS (S-330), Mavi Vatan ile buluştu.

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Türkiye, yerli ve milli ürünlerine bir yenisini daha kattı. Savunma sanayisindeki milli üretim araçlara ilk denizaltı da eklendi.  Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında Gölcük Tersanesi’nde inşa edilen ilk denizaltı olan TCG PİRİREİS (S-330), Mavi Vatan ile buluştu.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında, yeni bir denizaltı çalışmalarına başlanmıştı.

2019 yılında Kocaeli'deki Gölcük tershanesinde havuza çekilen TCG PİRİREİS (S-330), 22 Mart'ta düzenlenen törenle denize indirildi.

İlk milli denizaltı suya indi
TCG PİRİREİS Denizaltısı, test ve donatım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 2022 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine de eklenecek.

Bakanlık duyurdu
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gölcük Tersanesi Komutanlığımız tarafından inşa edilen ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 22 Aralık 2019’da havuza alınan Yeni Tip Denizaltı Projesinin ilki olan PİRİREİS Denizaltısı, 22 Mart 2021'de denize indirildi.” ifadelerine yer verildi.

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