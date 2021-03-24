Yerli otomobil TOGG'da çok önemli gelişme! 2 bakanlık yıl sonuna kadar hazır edecek
Doğuştan elektrikli yerli otomobil TOGG için kritik olacak elektrikli araç şarj altyapısının bu yılın sonuna kadar hayata geçirileceğini duyuruldu.
Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda yaptığı yerli otomobil hamlesi dünyada elektrikli araçlar konusunda öncü bir girişim olarak dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tarihi ekonomi reform paketinin takvimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Buna göre, doğuştan elektrikli olan yerli otomobil TOGG için büyük önem arz eden, elektrikli araç şarj altyapısının 31 Aralık 2021 tarihi sonuna kadar hayata geçirileceğini açıklandı.
Şarj istasyonlarının artması ile elektrikli araç sayısı katlanacak
Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; fosil yakıtın kullanımının dünyada ilerleyen yıllarda giderek düşmesi beklenirken, elektrikli araçların her alanda giderek yaygınlaşması bekleniyor.
Bu konuda öncü ülkelerden olan ve geleceğe yatırım yapan Türkiye'de özellikle benzin istasyonlarının yıllar geçtikçe yerlerini elektrikli araç şarj istasyonlarına bırakması bekleniyor.