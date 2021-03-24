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Koronavirüs aşısı olan Vladimir Putin birkaç hafta içinde ikinci dozu alacak

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, dün ilk doz koronavirüs aşısı vurulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ikinci dozu birkaç hafta içinde alacağını belirtti. Peskov, Putin’e hangi aşının uygulandığını yine açıklamadı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilk doz koronavirüs aşısını dün aldığını ve ikinci dozu birkaç hafta içinde alacağını belirtti. 

Başkan Putin’in aşıdan sonra herhangi bir yan etki deneyimleyip deneyimlemediği sorulan Peskov, herkesin belirti göstermediğini ifade ederek, “Aşılananlardan bazılarında, aşıdan sonraki ilk gece biraz yüksek ateş ve güçsüzlük görülüyor. Bu gerçekten böyle, ancak herkeste görülmüyor. Çoğu insan aşılandıktan sonra belirti göstermiyor” ifadelerini kullandı.

"Fark etmiyor"

Putin'in hangi aşının dozunu aldığını yine açıklamayan Peskov, 3 Rus aşısının da kesinlikle güvenilir, tamamen etkili ve güvenli olduğunu vurguladı. Peskov, “Başkanın hangi aşının dozunu aldığı fark etmiyor. Sadece kendisi ve aşıyı vuran doktoru başkanın hangi aşıyı seçtiğini biliyor” dedi.

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