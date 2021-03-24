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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

140 milyon kullanıcısı olan uygulama için Microsoft kesenin ağzını açtı!

Demirören Haber Ajansı

Microsoft'un, Discord'u satın almak için 10 milyar doları gözden çıkardığı belirtildi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinada insanların evlerine kapanmasıyla, sosyal medya uygulamaları çok sayıda yeni kullanıcı kazanma imkanı buldu. Microsoft, özellikle oyun dünyasında son yıllarda popülerliğini artıran ve 140 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan sesli ve yazılı iletişim uygulaması Discord’u satın almak için girişimlere başladı. ABD meydası, Microsoft’un Discord için 10 milyar doları gözden çıkardığını duyurdu. Şirketler arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken; Discord’un satıştan ziyade şirketi halka açma seçeneğine daha sıcak baktığı belirtildi.

Discord nedir?
ABD’nin San Francisco kentinde 2015 yılında kurulan Discord, özellikle oyun dünyasında kullanıcılara video, ses ve metin yoluyla iletişim imkanı tanıyan bir uygulamadır. Ücretsiz olan Discord uygulamasının değerinin 7 milyarı bulduğu ifade belirtiliyor. 250 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip olduğu ifade edilen Discord uygulamasında 140 milyondan fazla da aktif kullanıcı buluyor.

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