Hindistan’da yeni bir Covid-19 mutasyonu tespit edildi

Koronavirüs; İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'dan sonra bu kez Hindistan'da mutasyona uğradı. Ülke sağlık bakanlığı çift mutasyonlu Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

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Hindistan Sağlık Bakanlığı, Maharaştra eyaletinde yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildiğini duyurdu. Hindistan Sağlık Bakanlığına bağlı Hindistan SARS-CoV-2 Genomik Konsorsiyumu’nun (INSACOG) sürdürdüğü araştırmalar sonucu “çift mutasyon türü” tespit edildiği bildirildi.

'Çift mutasyon' ne anlama geliyor?

INSACOG açıklamasında çift mutasyonlu virüs türünün, aynı virüste bir araya gelen iki mutasyon virüs olarak tanımladı.

Hindistan'da diğer varyantlar tespit edilmişti

Bakanlık, çift mutasyonlu virüs türünün Maharaştra eyaletinin yanı sıra farklı eyaletlerinde görülüp görülmediğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Salgından en fazla etkilenen eyalet Maharaştra olurken ülke genelinde İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da mutasyonlarının görüldüğü daha önce doğrulanmıştı.

Vakalar artışta

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 47 bin 264 yeni korona virüs vakası görülmesiyle toplam koronavirüs vaka sayısının 11 milyon 734 bin 58’e yükseldiğini açıkladı.

Üçüncü sırada

Ülkedeki koronavirüsten kaynaklanan can kaybı ise 160 bin 477 olarak kaydedildi. Resmi kaynaklara göre Hindistan, en fazla vakanın görüldüğü ABD ve Brezilya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.