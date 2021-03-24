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Beşiktaş'tan KAP'a, UEFA açıklaması

İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, vadesi geçmiş borçlar nedeniyle 2021-2022 sezonunda Avrupa'dan elde edecekleri gelirlerin yüzde 15'ine UEFA'nın el koyma kararına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı.

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Siyah-beyazlıların konuya ilişkin paylaştığı KAP açıklamasında, “UEFA CFCB Adjudicatory Chamber (UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Komisyonu) tarafından Şirketimize tebliğ edilen karara göre; Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağı bildirilmiştir.

Anılan borçların, kararda ifade edildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığı yönündeki iddiamız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.
Buna ek olarak, kararda da belirtildiği üzere, karar henüz kesinleşmemiş olup CAS'a gitme hakkımız bulunmaktadır. Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz sürmektedir” denildi.

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