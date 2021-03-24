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HABER /  SAĞLIK

Hindistan'da çift mutant koronavirüs varyantı bulundu

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen 3'üncü ülke konumundaki Hindistan'da 18 eyaletten alınan örneklerden birinde 'çift mutant' Kovid-19 varyantı tespit edildi. Çift mutasyon, virüsün daha bulaşıcı hale gelmesine yol açabilir.

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Hindistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı 10 ulusal laboratuvardan oluşan Hindistan SARS-CoV-2 Genomik Konsorsiyumu, 18 eyalette testler yaptı.

Yapılan testler sonucunda ülkede bir kişide 'çift mutant' Kovid-19 varyantı tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığına bağlı virolog Shahid Jameel, çift mutantın 'aynı virüste bir araya gelen iki mutasyon' olduğunu açıkladı.

"Daha bulaşıcı olabilir"

Jameel, "Çift mutasyon, virüsün bağışıklık sisteminden kaçmasına ve daha bulaşıcı hale gelmesine yol açabilir" diye konuştu.

Shahid Jameel, Hindistan'da L452R ve E484Q mutasyonlarının bir araya gelmesiyle oluşan ayrı bir Kovid-19 soyu olabileceğinin altını çizdi.

Yapılan 10 bin 787 testten ise 736'sının İngiliz varyantı, 34'ünün Güney Amerika ve birinin de Brezilya varyantı olduğu açıklandı.
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