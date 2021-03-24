Türkiye 24 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 221 bin 738 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, can kaybı 30 bin 462 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Mart 2021 Çarşamba günü verilerine göre; son 24 saatte 221 bin 738 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 1142 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 146 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e çıktı.

Toplam test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaşırken; vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23.3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.