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Ankara'da sokak ortası cinayet!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen iki kişinin tartışması kanlı bitti. Akın Ç. ardı ardına ateşlenen silahtan çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti.

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ANKARA'da tabancayla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Seval Caddesi'nde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada tabancayla vurulan Akın Ç'nin karın bölgesine 5, koluna bir kurşun isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. 

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akın Ç, hayatını kaybetti.

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