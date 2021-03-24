Hollanda karşısında Burak Yılmaz şov
A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Burak Yılmaz, Hollanda’ya karşı hat-trick yaptı. Yılmaz, Milli Takım'da 27. gol sevincini yaşarken; Hollanda ile oynanan son 3 maçta da 5 gol kaydetti.Abone ol
A Milli Futbol Takımı’nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile oynadığı karşılaşmada golcü futbolcu Burak Yılmaz, rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı.
Yılmaz, mücadelenin 15. dakikasında sahneye çıktı ve ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. 35. dakikada da kazanılan penaltıda topu başına geçen başarılı golcü meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a getirdi. Yıldız futbolcu, 81. dakikada frikikten attığı golle hat-trick yaptı. 64. kez milli formayı giyen 35 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Milli Takım’daki 27. golünü kaydetti.
Burak Yılmaz ayrıca Hollanda ile oynanan son 3 karşılaşmada 5 gol atmış oldu. 6 Eylül 2015'ta Konya'da ve 28 Mart 2015'te Hollanda'da oynanan mücadelelerde 1'er gol sevinci yaşamıştı.
Burak Yılmaz, maç sonunda, "Önce hocama, sonra takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu güzel takıma her şey yakışıyor. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden biziz ama Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Milli maç bizi birbirimize bağlıyor. Bunun bilincindeydik. 3 ay sonra kamp oldu, severek özlemiş olarak geldik. Gurur verici bir olay. Hocalar masaları ayırıyor hep birlikte oturuyoruz diye. Hollanda 1 numaralı rakibimizdi, kazanarak başladık. Gururluyuz. 1-2 saat sonra bu maçı unutup Norveç maçına konsantre olacağız" açıklamasında bulundu.