İki parti daha seçime giriyor: DEVA ve Sol Parti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 26 Ocak 2021 tarihinde yaptığı duyuruda, 17 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğunu açıklamıştı. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Sol Parti'nin de eklenmesiyle bu sayı 19'a yükseldi.

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İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi avukat Mustafa Tolga Öztürk bugün yaptığı açıklamada, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Sol Parti'nin de eklenmesiyle bu sayının 19'a yükseldiğini kaydetti.

Deva ve Sol Parti

Öztürk sosyal medya hesabında şunları yazdı: YSK, 06.06.2021 tarihinde yapılacak Afyonkarahisar ili Güney Beldesi Belediye Başkanlığı seçimleri için 19 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğuna karar verdi. YSK’nın 26.01.2021 tarihinde 17 olarak belirlediği seçime girecek parti sayısı 19’a çıktı. (Deva ve Sol Parti)