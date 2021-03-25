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S&P, ABD'nin 2021 yılı büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, ABD ekonomisinin 2021 büyüme tahminini yüzde 4.2'den yüzde 6.5'e yükseltti.

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S&P'den yapılan açıklamada, ABD'de toparlanmanın hızlanmaya başladığı konusunda iyimser olunduğu belirtildi. Açıklamada, ABD ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmininin yüzde 4.2'den yüzde 6.5'e, 2022 tahmininin ise yüzde 3'ten yüzde 3.1'e çıkarıldığı bildirildi.

Ülkede enflasyonda beklenen yükselişin geçici olacağının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, hala yüksek seviyelerde seyreden işsizliğin ve düşük enflasyonun, gelecek yıl piyasaların faiz artışı beklentilerine rağmen ABD Merkez Bankası'nı (Fed) 2023'ün sonlarına kadar beklemede tutacağı aktarıldı.

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