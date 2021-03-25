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Fitch'ten uyarı: Faiz indirimi başlarsa Türkiye'nin notu düşebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, faiz indirimine dönük bir para politikasının benimsenmesi halinde Türkiye'nin kredi notunun düşebileceğine ilişkin uyarı yaptı.

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Fitch Ratings, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası (TCMB) başkanını görevden alma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Fitch'ten yapılan açıklamada, Erdoğan'ın yaptığı görev değişikliğinin TCMB'nin güvenilirliğine zarar verdiği belirtildi.

"Kredi notunu gözden geçirmemize neden olabilecek bir şey"

Reuters ajansının, faiz indirimi yönündeki bir para politikasının, Türkiye'nin kredi notuna etki edip etmeyeceğine ilişkin sorusuna yanıt veren Fitch'in ülke notları direktörü Tony Stringer, "Bu, kredi notunu gözden geçirmemize neden olabilecek bir şey, bu kesin" dedi.

"TL sert değer kayıpları yaşayacak"

Temel tehlikenin ise yurt içi hane ve iş yerlerinin yanı sıra tasarruf sahiplerinin TL'nin sert değer kayıpları yaşayacağını düşünüyor olması olduğunu kaydeden yetkili, "Aslen baktığımız şey piyasanın o anki tepkisi ve bu hareketin ödemeler dengesi alanında baskının ne kadar artmasına yol açacağı olur" dedi.

Öte yandan Fitch, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirmişti.

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