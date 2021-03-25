Sörloth attı Norveç Cebelitarık'ı farklı geçti! İşte grupta son durum

Türkiye'nin grubunda yer alan iki ekibin maçında Norveç, Cebelitarık deplasmanında 3-0 kazandı. Alexander Sörloth ülkesi adına maçın ilk golünü kaydetti.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç, Cebelitarık'a konuk oldu. A Milli Takım'ın da yer aldığı grupta Norveç rakibini rahat geçti.

Karşılaşmada gol perdesini 43. dakikada Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth açtı. 45. dakikada Kristian Thorstvedt'in golüyle Norveç soyunma odasına 2-0 önde girdi. Jonas Svensson 57. dakikada attığı golle skoru belirledi ve Norveç 3-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes, 62. dakikada Jonas Svensson'un yerine oyuna girdi.

Martin Odegaard sakatlandı

Norveç'te maça ilk 11 başlayan Martin Odegaard ayak bileğinden sakatlandı ve ikinci yarıya devam edemedi. 22 yaşındaki futbolcu yerini Patrick Berg'e bıraktı. Yıldız oyuncunun Türkiye'ye karşı oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.

Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında konuk ettiği Karadağ'a 2 - 1 yenildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçları 27 Mart Cumartesi günü oynanacak. A Milli Futbol Takımı, İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçları ise Karadağ ile Cebelitarık ve Hollanda ile Letonya arasında oynanacak.