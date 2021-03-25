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Hatayspor-Fenerbahçe maçı iptal edildi

Hatayspor-Fenerbahçe arasında, Hatay'da oynanacak özel maçın Covid-19 vakalarının artması sebebiyle iptal edildiği açıklandı.

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Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan özel maç Covid-19 vakalarının artması nedeniyle iptal edildi.

Yapılan açıklama şöyle;

"27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Fenerbahçe'de vaka sayısı 5'e çıkmıştı
Fenerbahçe, bir futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı - lacivertlilerde daha önce de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam sayı 5'e ulaştı.

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