Hatayspor-Fenerbahçe maçı iptal edildi

Hatayspor-Fenerbahçe arasında, Hatay'da oynanacak özel maçın Covid-19 vakalarının artması sebebiyle iptal edildiği açıklandı.

Abone ol

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan özel maç Covid-19 vakalarının artması nedeniyle iptal edildi.

Yapılan açıklama şöyle;

"27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Fenerbahçe'de vaka sayısı 5'e çıkmıştı

Fenerbahçe, bir futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı - lacivertlilerde daha önce de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam sayı 5'e ulaştı.