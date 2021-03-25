Kabine değişikliği bugün! Hangi bakanlar gidiyor Tansu Çiller ve Berat Albayrak bombası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti'deki kan değişikliğini tamamlamasının ardından bugün de Kabine değişikliğini açıklayacağı belirtiliyor. Tansu Çiller Dışişleri Bakanı mı oluyor? Berat Albayrak hangi bakanlığa geri dönüyor? İşte bomba bakan kulisleri...

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AK Parti dün 7. Olağan Kongresi'ni yaptı ve parti yönetiminin yüzde 45'i değişti. AK Parti'de kan değişimini dünkü kongre ile tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün de Kabine'de değişiklik yapması bekleniyor. Ankara kulislerinde Bakan toto oynanmaya devam edilirken, Berat Albayrak ve Tansu Çiller iddiaları gündeme geldi. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bakan olacağı iddia ediliyor.

Selvi: Bakanlarda değişim bugün

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yeni kabineyi açıklayacağını belirtti. Selvi “Erdoğan dün kongreyi yapıp, partiyi belirledi. Bugün ise kabineyi açıklaması bekleniyor. Bakanlarda değişim var mı? Elbette var. Hatta kongreden sonra bazı bakan isimleri konuşulmaya başlandı” dedi.

Yeni Kabine'de Berat Albayrak olacak mı?

Ankara kulislerinde hangi bakanların gideceği, kimlerin bakan olacağıla ilgili 'Bakan Toto' aldı başını gidiyor. Cevabı en çok merak edilen soruların başında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettikten sonra bir daha ortada görünmeyen Berat Albayrak'ın yeniden kabineye girip girmeyeceği oldu. Albayrak'ın yeniden Enerji Bakanı olabileceği iddiaları kulislerde en çok rağbet gören iddia oldu.

Kongrede 'muhteşem ve kuvvetli dönüş' yapmadı!

Albayrak'a yakın isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, "Çarşamba günü AK Parti kongresinde Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun" demişti. Berat Albayrak dün AK Parti yönetimine girmedi. Bu da Albayrak yeniden Kabine'ye dönüyor iddialarını güçlendirdi.

Tansu Çiller Dışişleri Bakanı mı oluyor?

MAK Araştırma'nın sahibi ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan ise bomba bir Tansu Çiller iddiası geldi. KRT Tv canlı yayınında konuşan Kulat, "İlk kez söylüyorum. Kesin niteliğinde verilmiş bir bilgi değil ama eski bir başbakanın önümüzdeki günlerde dışişleri bakanı olması gibi bir ihtimal var. İsim de söyleyeyim; Tansu Çiller bu görev için konuşuluyor. Amerikalılarla geçmişte olan diyaloğundan dolayı böyle bir konu gündemde şu anda" iddiasında bulundu.

AK Parti sözcüleri ne dedi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, olası kabine değişikliğine ilişkin, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı. Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada, ''Bu tip durumlardaki tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı Genel Başkanımızın takdirindedir.'' dedi.

Yeni Kabine teknokrat ağırlıklı mı olacak?

Yeni parti yönetiminde siyaseten ağırlığı olan, günlük siyasi gelişmelere anında tepki verebilecek, medyada yer bulabilecek, tabanın da dikkate alabileceği isimler yer aldı. Buna karşılık kabinenin ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle biraz daha profesyonel isimlerden oluşması yani yine teknokrat ağırlıklı olması yönünde bir beklenti var Ankara'da.

Kulislere göre 6-7 isim değişiyor

Konuşulana göre 6 veya 7 bakanlıkta bir değişim bekleniyor. Daha önce de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sırasında birleştirilen bakanlıklar vardı. Turizm Kültür, Çevre Şehircilik, Aile Çalışma gibi... Bunlar da zamanla ayrılabilir. "İş yükü çok fazla oluyor" gibi bir takım çekinceler gelmişti gündeme. Herkesin gözü kulağı Resmi gazetede ve Beştepe'den yapılacak açıklamada...