Düşük tansiyon kaçtır evde düşük tansiyonu yükselten gıdalar...

Düşük tansiyon ya da diğer bir adıyla hipotansiyon çok farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Peki düşük tansiyona ne iyi gelir? İşte yanıtı...

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Düşük tansiyon toplumda sık görülen rahatsızlıklardan biri. Nedeni tam olarak saptanamayan düşük tansiyon özellikle yetişkinlerde görülen ve kendini hissettirmeyen bir hastalıktır. Düşük tansiyonu evde tüketebileceğiniz bazı besinlerle kontrol altında tutabilirsiniz. İşte düşük tansiyonla ilgili merak edilen tüm bilgiler...

Düşük tansiyonda kan basıncı 90/60'tan az

Sağlıklı yetişkinlerde tansiyon genellikle 120/80’den daha düşüktür. Düşük tansiyon değerleri ise kan basıncının 90/60’tan daha az olduğu durumları kapsar.

Düşük tansiyon belirtileri

Düşük tansiyon vücutta bazı sorunlara yol açar. Düşük tansiyon belirtileri:

· Yorgunluk

· Baş dönmesi

· Sersemleme

· Bulantı

· Terleme, nemli cilt

· Bulanık görme

· Konsantrasyonda azalma olarak sayılabilir.

Düşük tansiyonda ne yemeli?

Hipotansiyonu olan kişiler beslenme listesinde yapacakları değişimler ile kan basınçlarını yükseltebilir. ‘Düşük tansiyonu yükseltmek için ne yemeli?’ sorusuna çok farklı yiyeceklerle cevap verilebilir. Kan basıncını artırmak için:

· Tuzlu gıdalar: Tuz içeriği yüksek besinler kan basıncını artırır. Tuzlu ayran, turşu, zeytin, tuzlu peynir gibi gıdaların tüketilmesi düşük tansiyonun yükselmesini sağlar.

· Yeterli sıvı tüketimi: Vücudun gün içerisinde kaybettiği sıvının yerine konulması için kaybedilen sıvı kadar ya da daha fazla içeceğin tüketilmesi gerekir. Yeterli sıvı tüketimi için önerilen içecekler su, soda, ayran gibi sağlıklı alternatiflerdir.

· Meyve: Meyveler, sıvı içeriği yüksek gıdalardır. Bu sayede meyve tüketimi dehidratasyon oluşumunu engelleyerek kan basıncın düşmesini önler.

· Kafein: Kafein, kalp hızını artırarak kan basıncında geçici bir yükselmeye sebep olan maddedir. Kafein içeriği yüksek çay, kahve gibi içeceklerin tüketimi kan basıncında artışa yol açar.