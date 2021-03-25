Yunanistan'da Dimitrios Pelkas şoku! Fenerbahçe ne kadar etkilenecek

Yunan basını, Dimitrios Pelkas'ın kalçasından sakatlanarak milli takımda antrenmanı yarıda bıraktığını duyurdu. Oyuncunun son durumu bugün belli olacak.

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Pelkas, Yunanistan Milli takım antrenmanında sakatlandı. Kalçasından sakatlık sorunu yaşayan Pelkas'ın İspanya maçında forma giyemeyeceği kesinleşti.



Yunanistan Milli Takımı Dünya Kupası Elemeleri'nde Grupta İspanya ve Gürcistan ile karşılaşacak. 28 Mart'ta ise hazırlık maçında Honduras ile karşılaşacak.

Bu sezon Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performansın ardından Milli Takım'da da kilit rol üstelenen Pelkas, İspanya maçında takımın en güvenilen isimlerinin başında geliyordu.

27 yaşındaki futbolcunun İspanya maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Honduras ve Gürcistan maçlarında oynayıp oynamayacağı ise kontroller sonrasında netlik kazanacak.