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Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan covid-19'a yakalandı! Son durumunu açıkladı

İhlas Haber Ajansı

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli dostlar ve arkadaşlar, bugün yaptırdığım Kovid-19 testim maalesef ki pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum oldukça iyi, herhangi bir belirti ile karşılaşmadık ama sağlık açısından Ankara'da 7 günü hastane gözetiminde geçireceğim." ifadelerini kullandı. 

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