Babıali TV yayın hayatına son veriyor! Gazeteci Mustafa Hoş veda etti

Gazeteci Mustafa Hoş, kurucusu olduğu YouTube haber kanalı Babıali TV'nin yayın hayatına son vereceğini "Herkes kendi yandaşını yaratmaya çalışıyor." sözleriyle duyurdu.

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gazeteci Mustafa Hoş kendisi için zor bir gün olduğunu belirterek, "Çünkü Babıali Tv'nin yayınına son veriyoruz. çok emek verdik, çok uğraştık ama yolun sonu geldi. Amacımız partileşen medya ortamında ana akım medya yolunda bir tuğla döşemekti." diye yazdı.

"Bu zehir muhalafete de sıçramış durumda"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Hoş, şunları yazdı: Zor bir gün benim için. Çünkü Babıali TV’nin yayınına son veriyoruz. çok emek verdik, çok uğraştık ama yolun sonu geldi. Amacımız partileşen medya ortamında ana akım medya yolunda bir tuğla döşemekti. İktidarın zehirlediği bir medya var. Bu zehir muhalafete de sıçramış durumda.

"Bağımsız kalmanın bedeli ağır"

Herkes kendi yandaşını yaratmaya çalışıyor. Gerçek yerine herkes kendi kurgusunun manipülasyonunu istiyor. Bağımsız kalmanın bedeli ağır. Bu yüzden Babıali TV bağımsız kalmak için yayınına son veriyor. Babıali TV’nin kuruluşundan beri maddi manevi arkasında duran melek ve insan yatırımcısı @UysalAv teşekkür ediyorum.

"Belki bir gün yeniden başlarız. Kim bilir..."

Bir maniniz yoksa bu akşam 21.00’de Babıali TV'de neden kapanıyoruz ve bundan sonra ne olacak? Onları konuşuruz. Babıali TV’yi izleyen ve destek olan herkese teşekkürler. Belki bir gün yeniden başlarız. Kim bilir... İyi ki varsınız...