Cemil Çiçek'ten Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a tepki! Arkanda herkes namaz kılıyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi olan Cemil Çiçek, Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın tartışmalı sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi. Çiçek, "Ayasofya'da görev yapanların birleştirici ve kaynaştırıcı olması, söylediğine ve söyleyeceğine daha fazla dikkat etmesi gerekir" dedi.

Ayasofya Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın son dönemde yaptığı siyasi paylaşımlarla tartışmaların odağındaki isim oldu. İstanbul Sözleşmesi, Anayasadan laikliğin kaldırılması ve son olarak faizlerin kaldırılması çıkışları nedeniyle AK Parti yöneticilerinin de tepki gösterdiği Boynukalın'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi.

Ayrıştıran toplumsal huzura katkı sağlamayan sözler...

"Ayasofya'nın kültürümüz ve tarihimizde ayrı bir önemi var. Burada görev yapanların birleştirici ve kaynaştırıcı olması, söylediğine ve söyleyeceğine daha fazla dikkat etmesi gerekir" diyen Cemil Çiçek, "Ayrıştıran, toplum barışına ve huzuruna katkı sağlayamayacak açıklamalar, bu ruha uygun düşmüyor. Dikkatli davranmaları gerekir. Hele hele din görevlilerimizin…" dedi.

Arkalarında her görüşten insan namaz kılıyor

Çiçek şöyle devam etti: "Çünkü bunların arkasında her görüşte insanlar namaz kılıyor. Birleştiriciliği sağlamada sıkıntı çıkaracak beyan ve tartışmalardan kaçınması doğru olur. Herkes, her istediğini, her yerde söylemek durumunda değil. Herkes özgürlük üzerinde duruyor da (kimse) sorumluluk üzerinde durmuyor. Geleneğimizde sorumlulukla bağlantılı özgürlükler söz konusudur.”