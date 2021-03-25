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Fransa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy: Avrupa Türkiye'ye karşı ikiyüzlülük sergiledi

FRANSA Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarkozy Avrupa'nın Türkiye'ye karşı ikiyüzlülük sergilediğini söyledi.

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Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransa devlet televizyonu France TV’ye konuştu. Türkiye ile ilgili de soruları yanıtlayan Sarkoz, önemli açıklamalarda bulundu.

Programda "Türkiye'nin AB yolculuğunu engelleyen siyasetçi" olarak tanımlanan Sarkozy, Türkiye ve AB arasındaki ilişkiye dair konuştu.

"Avrupa Türkiye'ye karşı ikiyüzlülük sergiledi''
Sarkozy açıklamalarında, "O dönem benim sorunum Erdoğan'ın kendisiyle değildi. Benim sorunum Türkiye'nin Avrupa'lı olmamasıydı. Avrupa, Türkiye'ye karşı diplomaside gerçek bir ikiyüzlülük sergiledi.

"Türkler, doğrudan konuşan, cesur, dürüst insanlar''
Kimse doğruları söylemeye cesaret edemedi, ama ben Türkiye'ye gerçekleri söylemeyi, dürüst olmayı seçtim. Çünkü o ülkeyi ve Türk halkını seviyorum. Türkler, doğrudan konuşan, cesur, dürüst insanlar." ifadelerini kullandı.

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