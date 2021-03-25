Osman Müftüoğlu "Pandemide gidiş iyi değil" diyerek tam kapanma önerdi

Normalleşme ile birlikte cumartesi yasağı kalktı. Bu süreçle birlikte vakalar da patladı. Her geçen gün artan vakalar için uzmanlar 'kapanma' önerileri yapıyor. Hürriyet baş yazarı Osman Müftüoğlu da bu isimlerden biri.. Osman Hoca, şimdi kapanmazsak kötü, ağır, bunaltıcı, can yakıcı kısıtlamalarla karşılaşmamızın vazgeçilmez olacağını açıkladı.

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Osman Müftüoğlu 'kapanalım' dedi. Rakamların bizi buna zorladığını söyleyen Müftüoğlu, "“Pandemide gidiş” hiç de iyi görünmüyor. İşte bu nedenle “hafta sonu kapanma seçeneğini” yeniden düşünmemiz gerekiyor." dedi. Salgının başından bu yana Süleyman Demirel’in kendisine öğrettiği bir yaklaşımı “Sıkıntılı dönemlerde eleştiride kıskanç, övgüde cömert olacaksın. Bir önerin varsa eğer onu da zamanında ve nezaketle yapacaksın.” benimsediğini söyleyen Osman Hoca, son derece korkutucu bir süreç olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"Tam kapanma ilan edilmedi"

Hemen, şimdi, hiç gecikmeden müdahale edilmesi gereken bir “yangın durumu” ya da moda benzetmeyle bir tür “tsunami tehdidi” ile karşı karşıyayız. Duruma acilen müdahale edilmesi ve ülke genelinde hemen bu hafta cuma akşamı 21.00’den başlayarak pazartesi sabahı 05.00’te sonlanacak bir TAM KAPANMA durumunun ilan edilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Eğer böyle bir kapanma ülke genelinde düşünülmez ise hiç olmazsa kırmızı illerde mutlaka ama mutlaka uygulamaya sokulmalı.

"Daha bulaşıcı"

Önce yanlış bir algıyı düzeltelim. O algı şu: Hepimiz son günlerde virüsün eskiye oranla gücünü kaybettiğini, özellikle yaşlılar için bir tehlike olmaktan çıktığını düşünmeye başladık. Oysa virüs özellikle bu yeni ve mutasyonlu haliyle çok daha bulaşıcı ve her yaş için çok daha tehlikeli. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın günlük veya haftalık verilerinde mutlaka ağır hasta ve kayıpların hangi yaş gruplarında hangi sayılarda olduğunu da açıklaması lazım. Önemli ve yeni bir bilgi de şu: Yaşlıların COVID-19’dan iyileştikten sonra yeniden enfekte olma riskleri de gençlerden daha yüksek.

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