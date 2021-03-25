BIST 1.425
DOLAR 7,91
EURO 9,44
ALTIN 441,62
HABER /  GÜNCEL
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 70'e yaklaştı

İSTANBUL'da yağmur ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte barajlardan sevindiren haber geldi. Barajların doluluk oranı, yüzde 69,83'e yükseldi.

Abone ol

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 69,83'e yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Geçen yıla göre kıyas
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 69,83 olarak ölçülürken geçen yıl aynı dönemi geride bıraktı. İSKİ verilerinde 2020 yılı 25 Mart günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 63,92 olarak görülüyor.

İstanbul'daki barajların ayrı ayrı doluluk oranları şöyle: Su miktarı Istrancalar'da yüzde 61,19, Terkos'ta yüzde 65,06, Sazlıdere'de yüzde 36,76, Alibey'de yüzde 63,13, Büyükçekmece'de yüzde 69,59, Ömerli'de yüzde 86,57, Darlık'ta yüzde 82,36, Elmalı'da yüzde 79,39, Kazandere'de yüzde 60,92 ve Pabuçdere'de yüzde 49,28 olarak kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uğurcan Çakır: Çocukluktan beri hayalini kuruyorum
Kasapoğlu: Tüm takımımızı ve hocamızı tebrik ediyorum
Denizli'de yer altından gelen ürkütücü sesin nedeni ortaya çıktı! Meğer...
Mustafa Varank: Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor
Avusturya’da Kovid-19 vakaları arttı! Bölgesel karantina uygulaması başlatılacak
Yoğun kar yağışı fena vurdu! 4 şehirde eğitime kar arası verildi
Bilim insanları Mars'ın uzaya su sızdırdığını tespit etti
Fransa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy: Avrupa Türkiye'ye karşı ikiyüzlülük sergiledi
Osman Müftüoğlu "Pandemide gidiş iyi değil" diyerek tam kapanma önerdi
Nihat Özdemir: Gruba galibiyetle başlamak çok büyük bir avantaj
Yorumlar 1 yorum