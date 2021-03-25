İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 70'e yaklaştı

İSTANBUL'da yağmur ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte barajlardan sevindiren haber geldi. Barajların doluluk oranı, yüzde 69,83'e yükseldi.

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İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 69,83'e yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Geçen yıla göre kıyas

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 69,83 olarak ölçülürken geçen yıl aynı dönemi geride bıraktı. İSKİ verilerinde 2020 yılı 25 Mart günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 63,92 olarak görülüyor.