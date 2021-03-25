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Uğurcan Çakır: Çocukluktan beri hayalini kuruyorum

90+4'te Depay'ın penaltısında gole izin vermeyen Uğurcan Çakır, ''A Milli Takım formasını giymek, çocukluktan beri hayalini kurduğum bir şeydi. Bu formayı giymek için çalışıyorum. Özel bir duygu. Çok gururluyum" dedi.

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında konuk ettiği Hollanda'yı 4-2 yendi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi. Uğurcan Çakır, ay-yıldızlı forma ile 5. maçına Hollanda karşısında çıktı. 25 yaşındaki file bekçisi daha önce 2'si resmi, 2'si özel olmak üzere 4 maçta A Milli Takım kalesini korumuştu.

90+4'te Depay'ın penaltısında gole izin vermeyen Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır "Bugün iyi oynadık. İki gol yiyip Hollanda'yı maça ortak ettik ama kazanmayı başardık. Bütün ülkemize armağan olsun. çok mutluyuz. A Milli Takım formasını giymek, çocukluktan beri hayalini kurduğum bir şeydi. Bu formayı giymek için çalışıyorum. Özel bir duygu. Çok gururluyum" dedi.

Milli kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Hayatımın en özel akşamlarından birini yaşadım. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi bir başlangıç oldu. Şimdi Norveç maçına odaklanacağız. Destek mesajları için teşekkürler" ifadelerini kullandı. 

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