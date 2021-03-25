BIST 1.425
DOLAR 7,91
EURO 9,44
ALTIN 441,62
HABER /  SAĞLIK
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Covid-19'u hafif geçiren gençler dikkat: Bu semptomlar 6 hafta sürüyor

ABD’li bilim insanları, Covid-19'u hafif semptomlarla atlatan gençlerin, altı haftadan daha uzun bir süre boyunca en az dört nörolojik semptomu aynı anda yaşadığını ortaya koydu.

Abone ol

ABD’de yer alan Northwestern Hastanesi’nden doktorlar, yeni tip koronavirüs hastalığını hafif semptomlarla geçiren kişilerin hastalığı atlatmasının ardından, Covid-19’u ağır semptomlarla atlatanlara kıyasla daha yüksek düzeyde nörolojik semptomlar yaşadıklarını keşfetti.

Aynı anda 4 semptom
Nöroloji; beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen tıp bilimi dalına deniliyor.  Çalışmaya katılan hastaların yüzde 85’i “beyin sisi”, “tat veya koku kaybı”, “baş ağrısı' ve “bulanık görme” semptomlarından en az 4’ünü aynı anda yaşadığını bildirdi.

Ek olarak, hastaların yüzde 85’i yorgunluk, yüzde 47’si ise depresyon veya anksiyete gibi nörolojik olmayan semptomlar yaşadı.

Dünyadaki milyonlarca insanı etkiliyor
Bununla birlikte, hastaların yaklaşık yarısı altı haftadan uzun süren bu semptomlar nedeniyle işe 10 gün ya da da  uzun bir süre gidemediklerini aktardı. Çalışmanın ortak yazarı ve nöro-bulaşıcı hastalıklar uzmanı Igor Koralnik, "Uzun Covid muhtemelen dünyadaki milyonlarca insanı etkiliyor ve çoğu, kalıcı nörolojik semptomlar yaşıyor. Bazılarının ise yaşam kalitelerini önemli ölçüde bozan bilişsel işlev bozuklukları var" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Varank: Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor
Toplumun yüzde 25’inde görülüyor! Kansere yol açıyor
Yoğun kar yağışı fena vurdu! 4 şehirde eğitime kar arası verildi
Bilim insanları Mars'ın uzaya su sızdırdığını tespit etti
Osman Müftüoğlu "Pandemide gidiş iyi değil" diyerek tam kapanma önerdi
Nihat Özdemir: Gruba galibiyetle başlamak çok büyük bir avantaj
Babıali TV yayın hayatına son veriyor! Gazeteci Mustafa Hoş veda etti
Frank de Boer: Türkiye'yi tebrik ediyorum
Cemil Çiçek'ten Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a tepki! Arkanda herkes namaz kılıyor
Şişli’de otel odasında çifte ölüm! Biri banyoda diğeri yatakta bulundu
Yorumlar