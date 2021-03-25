Covid-19'u hafif geçiren gençler dikkat: Bu semptomlar 6 hafta sürüyor

ABD’li bilim insanları, Covid-19'u hafif semptomlarla atlatan gençlerin, altı haftadan daha uzun bir süre boyunca en az dört nörolojik semptomu aynı anda yaşadığını ortaya koydu.

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ABD’de yer alan Northwestern Hastanesi’nden doktorlar, yeni tip koronavirüs hastalığını hafif semptomlarla geçiren kişilerin hastalığı atlatmasının ardından, Covid-19’u ağır semptomlarla atlatanlara kıyasla daha yüksek düzeyde nörolojik semptomlar yaşadıklarını keşfetti.

Aynı anda 4 semptom

Nöroloji; beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen tıp bilimi dalına deniliyor. Çalışmaya katılan hastaların yüzde 85’i “beyin sisi”, “tat veya koku kaybı”, “baş ağrısı' ve “bulanık görme” semptomlarından en az 4’ünü aynı anda yaşadığını bildirdi.

Ek olarak, hastaların yüzde 85’i yorgunluk, yüzde 47’si ise depresyon veya anksiyete gibi nörolojik olmayan semptomlar yaşadı.

Dünyadaki milyonlarca insanı etkiliyor

Bununla birlikte, hastaların yaklaşık yarısı altı haftadan uzun süren bu semptomlar nedeniyle işe 10 gün ya da da uzun bir süre gidemediklerini aktardı. Çalışmanın ortak yazarı ve nöro-bulaşıcı hastalıklar uzmanı Igor Koralnik, "Uzun Covid muhtemelen dünyadaki milyonlarca insanı etkiliyor ve çoğu, kalıcı nörolojik semptomlar yaşıyor. Bazılarının ise yaşam kalitelerini önemli ölçüde bozan bilişsel işlev bozuklukları var" ifadelerini kullandı.