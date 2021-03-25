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Ahmet Davutoğlu AB ülkelerinin büyükelçileri ile görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AB ülkelerinin büyükelçileri ağırladı. Türkiye ile AB arasındaki sorunları çözeceğini söyleyen Davutoğlu'na AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Suriye krizi için "sorunların ana sebebi" dedi.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri, siyasi partilerle rutin görüşmeler serisinin devamı olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Merkezi binasında gerçekleşen toplantıya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile çok sayıda AB ülkesinin diplomatik temsilcileri katıldı.

Ziyaretin kritik bir dönemde gerçekleştiğini belirten Davutoğlu, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin tarihine değindi.

Davutoğlu, Türkiye'nin yıllardır AB'nin ve stratejisinin bir parçası olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin NATO'da AB ile çalıştığını anımsattı.

Türkiye ile AB arasında yoğun bir gündem olduğunu kaydeden Davutoğlu, AB-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumundan kimsenin memnun olmadığını ifade etti.

Türkiye-AB krizini çözeceğiz
Davutoğlu, Türkiye ile AB arasında 18 Mart mutabakatının imzalanmasının üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından çok fazla ilerleme sağlanamadığını belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinin partisinin programının ana gündemlerinden birini oluşturduğunu dile getirdi. 

AB'ye üyelik sürecinin Türkiye'nin standartlarını AB seviyesine yükselteceğini aktaran Davutoğlu, "Türkiye ile Avrupa Birliği birlikte çalışmalıdır. Türkiye olmadan Avrupa Birliği küresel bir güç olamaz." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, 25-26 Mart'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlanmasını umduklarını belirterek, ilişkilerin gelişmesi için destek vereceklerini kaydetti.

AB Türkiye Delegasyonu: Krizin ana sebebi Suriye
Meyer-Landrut ise daveti için Davutoğlu'na teşekkür ederek, burada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, AB Liderler Zirvesi'nin Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesinde ve daha fazla iş birliğinin sağlamasında rol oynamasını umduklarını kaydetti.

Türkiye'de çok yoğun bir gündemin olduğunu aktaran Meyer-Landrut, 10'uncu yılını geride bırakan Suriye krizinin, başa çıkılması gereken sorunların ana sebebini oluşturduğunu belirtti.

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