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Berat Albayrak yoktu ama baba Sadık Albayrak kongre salonundaydı! Gözlerinden tanıdı

Berat Albayrak partiye mi kabineye mi geri dönüyor tartışmasında ilk etap bitti. Albayrak partiye dönmedi. Kongreye de katılmadı. Ancak kongre salonunda Albayrak ailesinin büyüğü Sadık Albayrak vardı.

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Dün yapılan AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettikten sonra bir daha kamuoyu önüne çıkmayan Berat Albayrak'ı aradı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Kongrede Berat Albayrak'ın çok daha güçlü dönüşüne hazır olun" yazısı beklentileri artırmıştı. Kongre salonunda Berat Albayrak yoktu ancak baba Sadık Albayrak kongre salonundaydı. 

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kongre salonunda Sadık Albayrak'ı gördüğünü yazdı. "Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım." diyen Ahmet Hakan, "Bazı sitelerde 'dünür' falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye..." ifadelerini kullandı.

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