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Afrika'da Kovid-19 vakaları arttı önlemler azaldı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ikinci dalgasında daha fazla vaka görülmesine rağmen alınan önlemlerin azaldığı bildirildi. 

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The Lancet dergisinde yayımlanan makalede, kıtada birinci ve ikinci dalgadaki vaka sayıları, ölüm oranları ve önlemler karşılaştırıldı. 

Buna göre, ilk dalganın tepe noktasına ulaştığı Temmuz 2020'de kıtada ortalama 18 bin 273 vaka görülürken, 31 Aralık 2020'de vaka sayısı 23 bin 790'a çıktı. 

Salgının hız kazandığı Nisan 2020'de hemen hemen tüm Afrika ülkeleri salgını yavaşlatmak için 5 ya da 6 sert önlem alırken, 31 Aralık 2020'de bu önlemleri uygulayan ülkelerin sayısı yüzde 72'ye düştü. 

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü John Nkengasong'un da yazarlarından olduğu makalede, yapılan analizin ikinci dalganın birinci dalgadan daha ağır olduğunu ortaya koyduğu ifade edilerek, verilerin analiz edilmesinin farkındalık için önemine dikkat çekildi.

Şu anda 4 milyon 168 bin vakanın görüldüğü kıtada, hayatını kaybedenlerin sayısı 111 bini aştı. 

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