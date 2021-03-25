Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2 milyon 665 bin ihtiyaç sahibine 271 milyon TL’den fazla ödeme yapılacağını duyurdu.

Abone ol

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin şartlı eğitim-sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını açıkladı.

Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek, toplam 2 milyon 665 bin 282 fayda sahibine 271 milyon 114 bin 355 TL ödeme yapılacağını açıkladı.