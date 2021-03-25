Yusuf Yazıcı'dan Uğurcan Çakır'a penaltı taktiği: Sonuna kadar bekle kanka

Fransa Ligi'nde yakından tanıdığı Depay'ın penaltısı öncesinde, Uğurcan Çakır'a bağıran Lille'in yıldızı Yusuf, "Son ana kadar bekle kanka" seslenerek Uğurcan'a taktik verdi.

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A Mili Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda’yı 4-2 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta Millilere galibiyeti getiren golleri; 15, 35'inci dakikada penaltı ve 81'inci dakikada Burak Yılmaz ile 46'ncı dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hollanda'nın golleri ise 75'inci dakikada Klaassen ve 76'ncı dakikada de Luuk de Jong'dan geldi. Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı gecede kaleci Uğurcan da ortaya koyduğu performansla dikkatleri yine üzerine çekti.

Hollanda'nın kazandığı penaltıda tüm Türkiye'nin nefesi tutuldu. Topun başına gelen isim Lyon forması giyen Memphis Depay olurken, o anda Yusuf Yazıcı'nın sesi yankılandı.

"Son ana kadar bekle kanka"

Fransa Ligi'nde yakından tanıdığı Depay'ın penaltısı öncesinde, Uğurcan Çakır'a bağıran Lille'in yıldızı Yusuf, "Son ana kadar bekle kanka" seslenerek Uğurcan'a taktik verdi.

Muslera'dan tebrik

Bu sözlerin ardından Trabzonspor'dan eski takım arkadaşını dinleyen Uğurcan, ayakta kaldı ve penaltıyı kurtararak gönülleri fethetti. Öte yandan G.Saray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera da, yaptığı paylaşımla Uğurcan Çakır'ı tebrik etti.

''Çocukluktan beri hayalini kurduğum bir şeydi''

90+4'te Depay'ın penaltısında gole izin vermeyen Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır "Bugün iyi oynadık. İki gol yiyip Hollanda'yı maça ortak ettik ama kazanmayı başardık. Bütün ülkemize armağan olsun. çok mutluyuz. A Milli Takım formasını giymek, çocukluktan beri hayalini kurduğum bir şeydi. Bu formayı giymek için çalışıyorum. Özel bir duygu. Çok gururluyum" dedi.