Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! İhtiyaç halinde hibrit model yüz yüze eğitimi destekleyecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime yönelik önemli bir açıklamada bulundu ve "Hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." dedi.Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." ifadesini kullandı.
Selçuk, Twitter hesabından hibrit eğitim modeline ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır."
HİBRİT NEDİR?
Hibrit, kelime anlamı olarak 'melez' anlamına gelmektedir. Aynı zamanda teknolojide 'İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması' durumunda da kullanılır.
HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?
Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelir. Harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, dilediği zamanda çalışabilmesine imkan tanır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.