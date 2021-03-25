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Ünlü yatırım uzmanından dikkat çeken Türk lirası çıkışı

Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius, Merkez Bankası başkanlığındaki değişim sonrası Türk Lirasında görülen tepkinin aşırı olduğunu belirterek, "Gelecekte istikrarlı olacağını düşünüyorum" dedi.

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Merkez Bankası başkanlığı değişimi sonrası dolar/TL kuru 8 lira sınırına dayandı. Kimi ekonomistler karamsar bir tablo çizerken, aksi yönde görüş belirten bir isim dikkat çekti.

Uluslararası piyasalarda 'yatırım gurusu' olarak bilinen Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius “Türk Lirası'nın bu zayıflıkla devam etmeyeceğini, gelecekte istikrarlı olacağını düşünüyorum” dedi.

"Tepki mantıklı değil"

Bloomberg TV’den David Nestin’in sorularını yanıtlayan Mobius “Ne zaman bir merkez bankası başkanı değişse bu bir panik yaratır. Buna rağmen yeni TCMB başkanının açıklamasına baktığınızda istikrarlı bir Türk Lirası hedefi görüyorsunuz. Türk Lirasındaki tepkinin aşırı olduğunu, mantıklı olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

"Türkiye’de ihracat yapan bir yazılım şirketinde yatırımımız var”

Kurun zayıfladığını ya da güçlendiğini görmek için baktıkları ölçütlerden birinin satın alma gücü paritesi olduğunu belirten Mobius, yatırımcı olarak kendini kur zayıflıklarına karşı nasıl koruduğu sorusuna ise “Kur zayıflıklarından fayda sağlayabilecek şirketlerin hisselerini seçmeye çalışıyoruz. Örneğin Türkiye’de ihracat yapan bir yazılım şirketinde yatırımımız var” dedi.

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