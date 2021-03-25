İstanbul'da kar yağışı sabah bir anda bastırdı! Araçlar yolda kaldı vatandaş işe zor gitti
İSTANBUL'da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, bu sabah etkisini arttırdı. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kar ve buzla kaplı yollarda yürümekte zorlandı. Aynı durumu araç sahipleri de yaşadı.
İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir anda bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı.
Karla kaplanan yollarda araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi.
Vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda birçok kişi yolda kaldı.
Yine Kağıthane'de işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Özellikle yokuş aşağıya inenler, düşmemek için duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.