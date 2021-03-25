Bildiklerinizi unutun! Prof. Dr. Oğuz Uzun açıkladı: İngiliz varyantıyla farklı semptomlar görülüyor

SAMSUN'daki vakaların çoğunun İngiliz varyantı denilen mutant virüsten oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Oğuz Uzun, bunun pandeminin ilk dönemine göre farklı seyrettiğini belirtti. Uzun, "Baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk ve baş ağrısı gibi semptomlar var. Buna benzer tam da nedeni belli olmayan semptomlarla gelen bazı özellikle genç grup hastalar var. Genç hastalarda şiddetli ağır hastalık görebiliyoruz” dedi.

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Sağlık Bakanlığı verilerine 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayısında Samsun, üç haftadır zirvede yer alıyor. 13- 19 Mart haftalık verilere göre 100 binde 508,97 vakanın görüldü kentte, uzmanlar a uyarılarda bulunuyor.

Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, sadece Samsun'da değil Türkiye genelinde Covid-19 vakalarında bir artışın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uzun, "Biz hastaları gerçekten çok iyi tedavi ediyoruz, ancak tedavi ile iş bitmiyor yukarıdan, çığ geliyor, kar topu gibi çoğalıyor ve çığ oluşuyor orayı kesmemiz lazım. Evde izolasyon diyoruz ama hastalar evde izole olmuyorlar. Aile bireylerine bulaştırıyorlar. Evde durmayıp dışarı çıktıkları için bu izolasyon tam olarak gerçekleşmiyor. Pandemiyi yenmenin birinci kuralı izolasyonun sağlanmasıdır. Aileler arası gidiş gelişler ve akraba ilişkileri var. İzole olması gereken hastalar sokaklara, çarşıya ve pazarlara gidiyorlar. Şehirlerarası geçişkenlik var" diye konuştu.

'Günlük vaka sayısı 800'lü sayıları aştı'

Prof. Dr. Uzun, Samsun'da bir dönem günlük vaka sayısının 100'lü rakamlara kadar düştüğünü, şimdilerde ise 800’lü sayıları aştığını söyleyerek "Yapılan teste göre pozitiflik oranı Samsun özelinde çok yüksek. Bir diğer konu test sayısını daha fazla artırarak semptomatik hastalara da koronavirüs tanısı koyabilmemiz gerekiyor. Şikayeti olmayan, belirtisiz ve semptom göstermeyen hastalara da tanı koyularak izole edilmesi lazım. Bu tanı konulan hastaların her birini ise yurtlarda izole etmemiz gerekiyor. Samsun'da mutant virüs hakim. Samsun’daki vakaların çoğu İngiliz varyantı dediğimiz mutant virüsten oluşuyor. Bu varyant virüs önceki pandeminin ilk dönemine göre biraz daha farklı seyrediyor. Bulaştırıcılığın fazla olduğunu biliyorduk ama klinik olarak da bazı farklılıklar var" dedi.

'Mutant virüste farklı belirtiler ortaya çıktı'

Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Benim gördüğüm daha genç hastalarda hasta sayısı artmaya başladı.

Daha farklı semptomları olan, nörolojik semptomları hastalar görebiliyoruz. Baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk ve baş ağrısı gibi semptomlar var.

Buna benzer tam da nedeni belli olmayan semptomlarla gelen bazı özellikle genç grup hastalar var. Genç hastalarda şiddetli ağır hastalık görebiliyoruz. Samsun'da, Karadeniz'de mutant virüsün fazla olması vaka sayısının artışında rol oynuyor" diye konuştu.

'Tam kapanma düşünülmeli'

Hasta akışının çok fazla olduğunu dile getiren Prof. Dr. Uzun, "Sağlık çalışanları 1 kişiyi tedavi ediliyor, o 10 kişi olarak geri dönüyor. Tam kapanma konusu mutlaka bence olmalı. Tam kapanmanın yapılması lazım. Bence Samsun için düşünülmesi gereken bir şey" dedi.