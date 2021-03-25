Burak Yılmaz'dan Ronaldo'lu istatistiğe dikkat çeken yanıt

A Milli Takımın yıldızı Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne gollerle başladı. Hollanda'ya karşı 3 gol birden atan Burak Yılmaz geceye damga vurdu. Burak Yılmaz, Ronaldo'lu istatistiğe verdiği yanıtla dikkat çekti.

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Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta A Milli Takım, Hollanda karşısında destan yazdı. Milliler, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne 4-2'lik kritik bir galibiyetle başladı. Uğurcan Çakır 90+4. dakikada Memphis Depay'in penaltısını çıkardı.

Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlılar'ın 2022 Dünya Kupası ön eleme serüvenine iyi bir başlangıç yaptı. Yıldız futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Milli Takımı öne geçirirken, 35'te penaltı vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. 81. dakikada bir de serbest vuruştan fileleri havalandırdı ve hat-trick'e imza attı. Burak böylece Hollanda'ya karşı oynadığı üst üste 3 maçta da ağları sarstı.

Ronaldo'yu geçti

Hollanda'ya karşı beşinci golünü atan Burak Yılmaz, dört gollü Cristiano Ronaldo'yu geçerek 2000 yılından bu yana Hollanda'ya karşı en çok gol atan futbolcu oldu. Cristiano Ronaldo: 4 Burak Yılmaz: 5

Hollanda'ya karşı hat-trick yapan ilk oyuncu

Öte yandan Opta'nın verilerine göre 35 yaşındaki santrfor, A Milli Takım formasıyla ceza sahası dışından ilk gollerini Hollanda'ya attı. Burak Yılmaz ayrıca, 1980 yılında Klaus Allofs'tan sonra Hollanda'ya karşı hat-trick yapan ilk oyuncu. Burak Yılmaz, 64 maçta 27 gol atarak tarihinin en çok gol atan ikinci futbolcusu.

''Siz de beni övmek için sürekli bir istatistik çıkarıyorsunuz''

Milli futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş TRT'ye açıklamalarda bulundu. "2000'den sonra Hollanda'ya en fazla gol atan futbolcu olarak Ronaldo'yu geçtin." şeklinde kendisine istatistik verilen Burak, "Siz de beni övmek için sürekli bir istatistik çıkarıyorsunuz! Gurur verici bir olay. Önce hocama, sonra takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel geceydi." dedi.

"Sorumluluğumuzun farkındayız''

Hollanda ağlarını 3 kez sarsarak galibiyette önemli bir rol üstlenen kaptan Burak Yılmaz, "Sorumluluğumuzun farkındayız. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden de biziz, Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Sıkıntılı süreçlerde milli maç olunca ülke olarak tek yürek olabiliyoruz." diye konuştu.

''Güzel bir ortam ve atmosfer var''

Uzun süre sonra milli takım kampında bir araya geldiklerini hatırlatan Burak, "Arkadaşlarımız buraya seve seve geliyor. Hocamız hep beraber oturduğumuz için masaları ayırmaya çalışıyor. Güzel bir ortam ve atmosfer var." ifadelerini kullandı.

''Çok mutlu ve gururluyuz''

Elemelere iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren 35 yaşındaki golcü, "Üç puanla başlamak çok önemliydi. Hollanda'yı 1 numaralı rakibimiz olarak görüyoruz. Bugün böyle başlamak bizim için çok önemliydi. Çok mutlu ve gururluyuz. Birkaç saat sonra bu galibiyeti unutup, Norveç maçına odaklanacağız." şeklinde görüş belirtti.