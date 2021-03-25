Türkiye, Hollanda'yı paramparça etti Burak Yılmaz dünyayı mest etti: Hollanda'nın celladı
Avrupa basını, Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 yendiği 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçına geniş yer ayırırken Burak Yılmaz'ı öve öve bitiremedi.
A Mili Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda’yı 4-2 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta Millilere galibiyeti getiren golleri; 15, 35'inci dakikada penaltı ve 81'inci dakikada Burak Yılmaz ile 46'ncı dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hollanda'nın golleri ise 75'inci dakikada Klaassen ve 76'ncı dakikada de Luuk de Jong'dan geldi.
Burak Yılmaz'ın Milli Takım kariyerinde bir ilk: Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlılar'ın 2022 Dünya Kupası ön eleme serüvenine iyi bir başlangıç yaptı. Yıldız futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Milli Takımı öne geçirirken, 35'te penaltı vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. 81. dakikada bir de serbest vuruştan fileleri havalandırdı ve hat-trick'e imza attı . Burak böylece Hollanda'ya karşı oynadığı üst üste 3 maçta da ağları sarstı.
Burak Yılmaz tarihe geçti: Öte yandan Opta'nın verilerine göre 35 yaşındaki santrfor, A Milli Takım formasıyla ceza sahası dışından ilk gollerini Hollanda'ya attı. Burak Yılmaz ayrıca, 1980 yılında Klaus Allofs'tan sonra Hollanda'ya karşı hat-trick yapan ilk oyuncu. Burak Yılmaz, 64 maçta 27 gol atarak tarihinin en çok gol atan ikinci futbolcusu.
Burak Yılmaz, hat-trick ile laleleri ezdi: Marca gazetesi, "Türkiye, Burak Yılmaz'ın hat-trick'i ile Hollanda'yı eziyor" başlığı altında, "Osmanlılar, Katar 2022'ye doğru yolculuğuna olabilecek en iyi şekilde başladı. Hollandalılar, 5. ölüm yıl dönümünde Johan Cruyff'u istedikleri gibi onurlandıramadı. Burak Yılmaz, hat-trick ile laleleri ezdi." ifadelerini kullandı.