Türkiye, Hollanda'yı paramparça etti Burak Yılmaz dünyayı mest etti: Hollanda'nın celladı

Burak Yılmaz'ın Milli Takım kariyerinde bir ilk: Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlılar'ın 2022 Dünya Kupası ön eleme serüvenine iyi bir başlangıç yaptı. Yıldız futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Milli Takımı öne geçirirken, 35'te penaltı vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. 81. dakikada bir de serbest vuruştan fileleri havalandırdı ve hat-trick'e imza attı . Burak böylece Hollanda'ya karşı oynadığı üst üste 3 maçta da ağları sarstı.