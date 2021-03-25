BIST 1.414
DOLAR 7,95
EURO 9,44
ALTIN 443,42
HABER /  GÜNCEL
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Türkiye ile Pentagon Strategies arasında F-35 anlaşması! İmzalar atıldı

1.4 milyar dolar yatırdığı F-35 projesinden çıkarıldığı için kaybettiği haklarını hukuk önünde aramaya başlayan Türkiye, geçtiğimiz ay Amerikalı Arnold & Porter şirketiyle 6 aylık bir hizmet anlaşması imzalamıştı. Ankara, şimdi de F-35'lerin üretici Lockheed Martin'in Avrupa'daki operasyonlarını yürüten eski yöneticisi Stephen Williams'ın sahibi olduğu "Pentagon Strategies" ile mutabakat imzaladı.

Abone ol

Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) bağlı Ankara merkezli Savunma Sanayi Teknolojileri (SSTEK) şirketi, geçtiğimiz ay, Türkiye'nin F-35 programında uğradığı hak kaybını hukuk yoluyla aramak için, ABD'nin önde gelen hukuk kuruluşlarından Arnold & Porter ile anlaşmıştı. Türkiye, stratejik ve hukuki danışmanlık hizmetinin sunulmasını içeren 6 aylık mutabakat kapsamında, şirkete 750 bin dolar ödeyecek.

Yeni anlaşma

ABD'nin Rusya'dan S-400'leri bahane göstererek Ankara'yı F-35 projesinden çıkarması sonucu hak kaybına uğrayan Türkiye, bu kapsamda yeni bir adım daha attı.

SSB iştiraki SSTEK, F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin'in Avrupa'daki operasyonlarından sorumlu eski bölge direktörü Stephen Williams ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma FARA'ya bildirildi

ABD'de yürürlükte olan Foreign Agents Registration Act (FARA) yani Yabancı Ajanlar Bildirim Yasası'na göre; Amerika'da faaliyet gösteren bir lobi firması yabancı devletler veya şirketlerle yaptığı tüm anlaşmaları ya da onlar adına yürüttüğü tüm görüşmeleri-faaliyetleri ABD Adalet Bakanlığı'na bildirmek zorunda. Bu kapsamda Williams, SSTEK ile yaptığı anlaşmayı FARA'ya bildirdi. Mutabakatın dökümü PDF olarak da yayımlandı. Kamuoyu ile paylaşılan belgede, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüyle ya da anlaşmanın kapsamıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Mart 2020'de kurduğu "Pentagon Strategies" adlı lobi şirketiyle adını daha da duyuran Stephen Williams, F-35 projesine oldukça hakim biri. Amerikan devi Lockheed Martin'den 2016'da ayrılan Williams, F-35 için yaklaşık 80 kritik parça üreten Danimarkalı savunma ve havacılık firması Terma'nın başına geçti. Bilindiği üzere Danimarka da F-35 projesinin ortağı ülkelerinden biri. Terma da 5. nesil savaş uçağı F-35 için kompozit parçalar ve radar elektronikleri üretiyor.

Kaynak: Haber7

Türkiye projeye 1.4 milyar dolar yatırmıştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, F-35 programıyla ilgili verdiği demeçte, "1.4 milyar dolar projeye verildi. Bir kısmı proje kapsamında şirketlerimiz tarafından kullanıldı. Bir kısmı projeye girmek için harcandı, bir kısmi ise uçak siparişleri için. Doğrudan ve dolaylı konular var" demişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yerli otomobil TOGG'da çok önemli gelişme! 2 bakanlık yıl sonuna kadar hazır edecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sadece yemek yerken takılıyor! Meksika'daki araştırmacılar burun maskesi tasarladı
Bolu'da dehşet! Barışmayı kabul etmeyen sevgilisinin kapısının önünde kendini vurdu
Yozgat'ta Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
Burak Yılmaz'dan Ronaldo'lu istatistiğe dikkat çeken yanıt
Bildiklerinizi unutun! Prof. Dr. Oğuz Uzun açıkladı: İngiliz varyantıyla farklı semptomlar görülüyor
Borsada hareketli günler! 'Yukarı adım' tedbiri bugün de devam edecek
Hollanda'yı deviren Burak Yılmaz: Milli maç bizi birbirimize bağlıyor
IMF'den sevindiren açıklama: Türkiye'de enflasyon düşecek
Donk'un milli takım kariyeri golle başladı
Antalya'da annesinin 5 yıllık sevgilisini öldürdü! Bakın ne ceza aldı
Yorumlar 10 yorum