BIST 1.414
DOLAR 7,95
EURO 9,44
ALTIN 443,42
HABER /  DÜNYA
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Sadece yemek yerken takılıyor! Meksika'daki araştırmacılar burun maskesi tasarladı

MEKSİKA'daki araştırmacılar yemek yerken veya bir şeyler içerken maske çıkarıldığında en azından burnun açıkta kalmaması için yeni bir maske hazırladı.

Abone ol

Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında restoran ve kafeler açılırken yemek yeme veya bir şeyler içme esnasında maske mecburen çıkartılmak zorunda kalınıyor. Meksika'da Instituto Politécnico Nacional'den araştırmacılar da yalnızca yemek yerken takmak için ve burnu kapatan bir maske tasarladı.

 Reuters'da yer alan habere göre Sosyal medyada tasarımı etkileyici bulanlar kadar "Yeni bir icat sayılmaz. palyaçolar bunu yıllardır takıyor" diye tiye aldı.

Gustavo Acosta Altamirano liderliğindeki bu projenin ne zaman kullanıma sunulacağına dair ise bilgi paylaşılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da dehşet! Barışmayı kabul etmeyen sevgilisinin kapısının önünde kendini vurdu
Ünlü yatırım uzmanından dikkat çeken Türk lirası çıkışı
Burak Yılmaz'dan Ronaldo'lu istatistiğe dikkat çeken yanıt
Ünlü Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Resul Kurt AK Parti MKYK’ya Seçildi
Borsada hareketli günler! 'Yukarı adım' tedbiri bugün de devam edecek
Hollanda'yı deviren Burak Yılmaz: Milli maç bizi birbirimize bağlıyor
IMF'den sevindiren açıklama: Türkiye'de enflasyon düşecek
Donk'un milli takım kariyeri golle başladı
Antalya'da annesinin 5 yıllık sevgilisini öldürdü! Bakın ne ceza aldı
Afrika'da Kovid-19 vakaları arttı önlemler azaldı
Yorumlar