Sadece yemek yerken takılıyor! Meksika'daki araştırmacılar burun maskesi tasarladı

MEKSİKA'daki araştırmacılar yemek yerken veya bir şeyler içerken maske çıkarıldığında en azından burnun açıkta kalmaması için yeni bir maske hazırladı.

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Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında restoran ve kafeler açılırken yemek yeme veya bir şeyler içme esnasında maske mecburen çıkartılmak zorunda kalınıyor. Meksika'da Instituto Politécnico Nacional'den araştırmacılar da yalnızca yemek yerken takmak için ve burnu kapatan bir maske tasarladı.

Reuters'da yer alan habere göre Sosyal medyada tasarımı etkileyici bulanlar kadar "Yeni bir icat sayılmaz. palyaçolar bunu yıllardır takıyor" diye tiye aldı.

Gustavo Acosta Altamirano liderliğindeki bu projenin ne zaman kullanıma sunulacağına dair ise bilgi paylaşılmadı.