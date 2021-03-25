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Suriye için Rusya'nın Türkiye'ye önerisiyle ilgili sıcak gelişme

Rusya ve Türkiye, İdlib ve Halep’teki insani durum nedeniyle geçiş noktalarını açma konusunda anlaştı. Buna göre, İdlib'de iki, Halep'te bir olmak üzere üç geçiş noktası bugünden itibaren açılacak.

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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye'ye İdlib ve Halep'teki insani durumun ağırlaşması nedeniyle üç geçiş noktasını 25 Mart'tan itibaren yeniden açmasını önermişti.

Söz konusu öneriyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Interfax haber ajansının aktardığına göre, Rusya ordusu İdlib çatışmasızlık bölgesinde iki ve Halep yakınlarında ise bir geçiş noktasını açma konusunda Türkiye ile anlaşma sağladı.

Rus jetlerinin Türkiye sınırına yakın kasabaları ve bölgedeki bir hastaneyi vurmasının ardından, Türkiye önceki gün Rusya'nın Ankara büyükelçisine, Suriye'nin kuzeybatısında son dönemde artan şiddet olaylarına ilişkin itiraz ve endişelerini iletmişti.

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