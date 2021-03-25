AB Liderler Zirvesi bugün başlıyor... Zirve öncesi Türkiye'ye üstü kapalı tehdit

Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların Avrupa'da yavaş ilerleyen dağıtımı, Türkiye ile ilişkiler ve Rusya'nın konuşulacağı ve 2 gün sürecek AB Liderler Zirvesi bugün başlayacak. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan diplomatlar, "Vize serbestisi gündemde ama eğer talepler karşılanmazsa Türkiye bunları kaybeder" dedi.

Abone ol

Son yıllarda bir iyi bir kötü olan AB-Türkiye ilişkilerinde kritik bir gün yaşanıyor… Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin liderleri bugün video konferans yöntemiyle bir araya gelerek birçok konuyu tartışacak.

27 üye ülkenin katılacağı toplantıda Türkiye’ye geniş bir yer ayrılacağı belirtilirken Fransız medyası, bazı detayları da kamuoyu ile paylaştı. Fransız haber ajansı AFP, AB liderlerinin diplomatik ve ekonomik imtiyazlar sağlayarak Türkiye ile stratejik iş birliğini devam ettirmeye çalışacağını yazarken, “AB, Türkiye ile kademeli olarak iyi ilişki kurmak istiyor ama Türkiye’den aksi bir adım gelirse bütün kazanımlar gidebilir” yorumunu yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin Brüksel’i iş birliği konusunda umutlandırdığını aktaran AFP, Ankara’nın HDP’nin kapatılma süreci ve İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararı sonrasında derin endişeleri olduğunu söyledi.

Türkiye'ye yönelik 3 adım

AB üyesi ülkelerin Türkiye’ye karşı farklı tutum sergilediğinin belirtildiği haberde, “Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Fransa daha sert bir yaklaşım isterken Almanya daha yumuşak bir şekilde yaklaşılmasını istiyor” denildi. AFP zirveden sonra yayınlanacak taslak metne ulaşırken burada Ankara’nın uzun süredir istediği adımların atıldığı görülüyor.

AFP’nin ele geçirdiği belgelerde Türkiye’nin üst seviyede temasların devam etmesi, Gümrük Birliği’nin yenilenmesi ve vize kurallarının değiştirilmesi gibi konularda AB’nin pozitif adımlar atacağı görülüyor.

Fakat aynı belgede Türkiye’nin AB’nin taleplerini uygulamaması durumunda birçok kazanımını da kaybedeceği ve olası bir yaptırımın da gündemde olduğu belirtildi.

Rumlar metni yumuşak bulmuş

Fransız haber ajansına konuşan Avrupalı bir diplomat özellikle Rum Kesimi’nin bu metni çok yumuşak bulduğunu ve değiştirilmesini istediğini söyledi.

Diplomat, “AB, Haziran ayında 3 faslı açmaya hazır. Bunlar Gümrük Birliği, güvenlik konusunda üst seviyede siyasi diyalog ve vize serbestisi. Fakat eğer talepler karşılanmazsa Türkiye bütün kazanımlarını ve isteklerini kaybedebilir” dedi.

“Negatif sinyal almadık ama...''

Ajansa konuşan bir AB diplomatı, “Eğer Türkiye, kalıcı iyileştirme ve bize karşı yaklaşımında olumlu yaklaşırsa Türkiye ile pozitif bir ajandada bir araya gelmeye ve ilişkimizi derinleştirmeye hazırız. Fakat henüz bunun bir işareti yok, biz de bekleme pozisyonundayız” dedi.

Öte yandan AFP’ye konuşan bir Avrupalı diplomat, “Bu yılın başından beri negatif sinyal almadık fakat kimse naif değil çünkü bu davranışın altında yatan bazı faktörler, ABD’nin başkanının değişmesi, Türkiye ekonomisinin kırılganlığı ve Avrupa’nın yaptırım olasılığı. Görüşler karışık” ifadesini kullandı.