BIST 1.410
DOLAR 7,95
EURO 9,44
ALTIN 443,24
HABER /  GÜNCEL
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Ağrı’da AK Partili ailenin araçlarını kundaklayan kişi HDP’li Çıktı

AĞRI'da AK Partili ailenin araçlarını kundaklayan iki kardeşten, V.A. isimli şahsın 2019 yılından beri HDP yöneticisi ve üyesi olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Nevruz öncesi gerçekleşen olayda 20 Mart tarihinde gece yarısı AK Partili ailenin araçlarının kundaklandığı haberinin alınması üzerine, emniyet harekete geçti. İlk etapta şahsı yakalayan TEM şube ekipleri, şahsın üzerinde bir adet kalem buldu. Kriminal Uzmanlık Raporu sonucunda olay yerinde bulunan notun şahsın üzerinden çıkan kalem ile yazıldığı anlaşıldı.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahsın telefonunda yapılan incelemelerde eylemi gerçekleştirirken cep telefonu ile kayda aldığı görüntüleri ve olay yerinde bulunan notun ANF’ye servis edildiği anlaşıldı.

Çıkarıldıkları adli makamlarca olayı gerçekleştiren iki şüpheliden S.A. isimli şahıs adli kontrol şartı ile salıverilirken, V.A. isimli şahıs tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bill Gates normale dönüş için tarih verdi: Dünya 2022 yılının sonunda normale döner
Suriye için Rusya'nın Türkiye'ye önerisiyle ilgili sıcak gelişme
Bekir Pakdemirli'den 'çiftçiye destek ödemesi' açıklaması: 81 ilde yarın başlayacak
Bursa'da müftülüğün açtığı 'Hayır Marketi' dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor
Türkiye ile Pentagon Strategies arasında F-35 anlaşması! İmzalar atıldı
Sadece yemek yerken takılıyor! Meksika'daki araştırmacılar burun maskesi tasarladı
Bolu'da dehşet! Barışmayı kabul etmeyen sevgilisinin kapısının önünde kendini vurdu
Ünlü yatırım uzmanından dikkat çeken Türk lirası çıkışı
Yozgat'ta Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
Burak Yılmaz'dan Ronaldo'lu istatistiğe dikkat çeken yanıt
Yorumlar